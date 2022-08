Fala porwała go z wybrzeża Rio de Janeiro. Na bezludnej wyspie spędził kilka dni, opowiedział, jak przeżył

Według telewizji Globo uratowany to Nelson Ribeiro, który w poniedziałek 8 sierpnia wybrał się na plażę Grumari, gdzie ze skały obserwował wzburzone morze. W pewnym momencie został porwany przez wysoką falę, a następnie wyniesiony na pełne morze. Mężczyźnie udało się dopłynąć na niezamieszkaną wyspę Palmas, oddaloną od brzegu o blisko półtora kilometra.

Mężczyznę znaleziono w sobotę 13 sierpnia. Wszystko dzięki turyście, który na skuterze wodnym zwiedzał wyspy znajdujące się w pobliżu brzegów Rio de Janeiro. To on poinformował lokalne służby o pojawieniu się człowieka na uznawanej za bezludną wyspie Palmas.

Mężczyzna został ewakuowany śmigłowcem. Po powrocie do Rio de Janeiro trafił do szpitala z niewielkimi obrażeniami. W rozmowie z mediami opisał, że na wyspie znalazł schronienie w drewnianej chacie, używanej zwykle przez rybaków. Dodał, że mimo że odnalazł tam koc, to i tak zmagał się z chłodem. Ze znalezionych wewnątrz materiałów wykonał flagę, aby przyciągnąć uwagę przepływających w pobliżu wyspy osób.