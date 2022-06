Dziennikarz przepadł w Amazonii. "Potrzebujemy policji, wojska, strażaków, nie mamy czasu do stracenia"

57-letni Dom Phillips jest freelancerem, który oprócz współpracy z "Guardianem", pisał także między innymi dla "Washington Posta", "Financial Timesa" i "New York Timesa". Według informacji brytyjskiej gazety dziennikarz pracuje aktualnie nad książką. Phillips znany jest z zamiłowania do terenów Amazonii. Wiele razy tam podróżował, relacjonując między innymi kryzys, z jakim zmaga się to środowisko. Pereira natomiast, jak opisuje Reuters, jest jednym z najlepiej znających się na na tubylczych, odizolowanych ludach ekspertów.