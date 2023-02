Dwie kobiety ukradły z cmentarza trumnę z noworodkiem. "Przestępstwo zbezczeszczenia zwłok"

Do incydentu doszło w sobotę 28 stycznia. Kobiety po włamaniu się na cmentarz w mieście Alfenas i kradzieży trumny miały nią rzucać na ulicy, po czym jedna z nich ją kopnęła - przekazał w piątek 3 lutego brazylijski portal informacyjny G1. Policję na miejsce wezwał świadek zdarzenia. Obie kobiety zostały zatrzymane i przesłuchane, dochodzenie w sprawie zbezczeszczenia zwłok jest w toku.

- To było przestępstwo zbezczeszczenia zwłok, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi kara od roku do trzech lat (więzienia - red.) oraz grzywna - powiedział Márcio Bijalon z miejscowej policji. Jak dodał, jednym z celów dochodzenia jest ustalenie, czy podejrzane dokonały "zwykłej kradzieży", czy celem było użycia zwłok dziecka podczas "ceremonii religijnej". Według raportu EPTV, filii Rede Globo, dziecko zostało pochowane w 2017 roku. Chłopiec był wcześniakiem. Ta sama trumna miała być celem próby kradzieży już w przeszłości. Służby nie poinformowały jednak, czy za poprzednią próbą stały te same osoby.