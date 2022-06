Poszukiwania dziennikarza i jego przewodnika. Bolsonaro: wszystko wskazuje na to, że zrobiono im coś złego

Wciąż trwają poszukiwania zaginionych od ośmiu dni w Puszczy Amazońskiej Doma Phillipsa, brytyjskiego dziennikarza, współpracownika dziennika "The Guardian", oraz jego przyjaciela, przewodnika i eksperta od społeczności lokalnych Bruno Araujo Pereiry. W ocenie prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro odnalezienie mężczyzn żywych jest mało prawdopodobne.

Brytyjski dziennikarz 57-letni Dom Phillips i ekspert od społeczności lokalnych, były urzędnik brazylijskiej federalnej agencji do spraw ludności tubylczej 41-letni Bruno Araujo Pereira ostatni raz widziani byli 5 czerwca w Sao Rafael. Stamtąd mieli udać się łodzią do Atalaia do Norte. Nigdy nie dotarli na miejsce..