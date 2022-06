Region dzikości i bezprawia. Co skrywa dolina Javari

Dolina Javari, gdzie niedawno zaginął brytyjski dziennikarz i towarzyszący mu naukowiec, to nie tylko tropikalny region Amazonii, który jako jeden z nielicznych na świecie stanowi jeszcze schronienie dla tubylców starających się unikać kontaktów z cywilizacją. Javari to teren działania nielegalnych kłusowników, drwali i rybaków wykorzystywany też jako szlak handlarzy kokainą między Brazylią, Peru i Kolumbią.

- Javari to jeden z ostatnich prawdziwych bastionów pierwotnej dziczy w Amazonii i na świecie - mówi Scott Wallace, fotoreporter "National Geographic" i autor książki "The Unconquered: In Search of the Amazon’s Last Uncontacted Tribes".