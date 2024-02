Były prezydent objęty śledztwem. Chodzi o nękanie wieloryba  

Brazylijskie ustawodawstwo zabrania "celowego nękania jakichkolwiek gatunków waleni". Zgodnie z treścią przepisów za nękanie uznawane jest m.in. zbliżanie się do nich z włączonym silnikiem na odległość mniejszą niż 100 metrów - wskazuje "The Guardian". - Wiem, że istnieje takie prawodawstwo i że należy go przestrzegać - stwierdził w środę Bolsonaro w rozmowie z CNN Brasil. Były prezydent utrzymuje, że nie naruszył przepisów w tym względzie. Jak tłumaczy, istotnie znalazł się około 20-30 metrów od wieloryba, ale podkreśla, że nie miał wówczas włączonego silnika.

Jair Bolsonaro objęty śledztwem w sprawie wieloryba

Śledztwo w sprawie wieloryba nie jest jedynym wyzwaniem prawnym, przed jakim obecnie stoi. Brazylijska policja prowadzi także dochodzenie dotyczące wydarzeń z 8 stycznia 2023 roku, kiedy to tysiące zwolenników Bolsonaro wzięło udział w proteście, którego celem było zakwestionowanie wyników wyborów z października 2022 roku. Poplecznicy prawicowego polityka zaatakowali wówczas Pałac Prezydencki, Sąd Najwyższy i siedzibę parlamentu w stolicy kraju, Brasilii, w proteście "przeciwko fałszerstwu wyborczemu". Według ogłoszonych 13 lutego rezultatów śledztwa partia Bolsonaro wcześniej "sfinansowała kampanię propagandową, która posłużyła do udowodnienia (rzekomych) oszustw wyborczych (...), aby w ten sposób zmobilizować przeciwników lewicowego kandydata na prezydenta do organizowania pod koszarami wojskowymi manifestacji mających zachęcić wojsko do działania". Intencją tych zabiegów – według śledczych – było zmobilizowanie wojska do poparcia Jaira Bolsonaro i niedopuszczenie do objęcia prezydentury przez zwycięzcę wyborów, Lulę da Silvę – podsumowuje czołowy brazylijski dziennik "Jornal do Brasil".