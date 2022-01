Na jeziorze w Brazylii zerwał się blok skalny, zginęli turyści w łodziach. Wzrósł bilans ofiar

Do dziesięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych osunięcia się bloku skalnego na jeziorze Furnas, w stanie Minas Gerais, w środkowo-wschodniej Brazylii - poinformowała w niedzielę miejscowa policja. W sobotę fragment skały oderwał się od klifu i spadł na trzy łodzie z turystami.

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscu stanowiącym dużą atrakcję turystyczną stanu Minas Gerais. W momencie tragedii w sąsiedztwie osuwającego się urwiska przebywało około 70 turystów. Kilku z nich sfilmowało moment runięcia bloku skalnego na łodzie motorowe. Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać łodzie z turystami, które desperacko próbują oddalić się od osuwającego się urwiska. Słychać krzyki przerażonych osób znajdujących się w pobliskich łodziach.

Wzrósł bilans ofiar

Początkowo informowano o co najmniej siedmiu zabitych W poniedziałek podano, że ratownicy wydobyli z wody trzy kolejne ciała.

Według wstępnych ustaleń wszystkie ofiary śmiertelne to Brazylijczycy, w wieku od 14 do 68 lat. Jak poinformowały służby ratownicze, należeli oni do tej samej grupy krewnych i przyjaciół, płynącej na łodzi, która najbardziej ucierpiała wskutek osunięcia się bloku skalnego.