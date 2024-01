Autokar zderzył się z tirem, co najmniej 25 osób nie żyje

Co najmniej 25 osób zginęło, a sześć trafiło do szpitala w ciężkim stanie po zderzeniu autokaru z tirem na wschodzie Brazylii - informują miejscowe władze. Autokarem podróżowali lokalni turyści, policja bada okoliczności wypadku.

Do wypadku doszło w poniedziałek rano na drodze między miastami Nova Fátima i Gavião na wschodzie Brazylii. Miejscowe władze tego samego dnia poinformowały, że w wyniku zderzenia tira z autokarem przewożącym turystów zginęły 24 osoby. Później władze podały, że w wypadku zginęło co najmniej 25 osób, a sześć rannych w stanie ciężkim zostało przewiezionych do okolicznych szpitali.