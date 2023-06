Zaginiony w dżungli 82-latek jadł termity i pił własny mocz. Po ośmiu dniach uratował go syn

Jak podaje gazeta, policja została poinformowana o zaginięciu Ribeiro po tym, jak ten nie wrócił ze spaceru do dżungli, na który wybrał się w pojedynkę. Miejscowi strażacy rozpoczęli poszukiwania 82-latka, jednak nie przynosiły one skutku. Po czterech dniach akcja poszukiwawcza została zakończona. - To był moment, w którym nawet moja rodzina zaczynała się poddawać. Ludzie nie chcieli, żebym wchodził do lasu, mówili, żebym trochę odpoczął. Może gdybym tamtego dnia ich posłuchał, nigdy by się nie odnalazł. Ale ja powiedziałem im, że nie odpocznę, dopóki go nie znajdę - podkreślił w rozmowie z brazylijskim dziennikiem Andre.