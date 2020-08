10-latka zgwałcona przez wuja usunęła ciążę. Dane dziewczynki trafiły do sieci, zareagował sąd

Zgwałcenie dziecka, która to sprawa - jak pisze agencja EFE - wstrząsnęła Brazylią, wyszło na jaw po tym, jak na początku sierpnia 10-latka trafiła do szpitala w Sao Mateus w stanie Espirito Santo z silnym bólem brzucha. Lekarze stwierdzili wówczas, że jest w ciąży. Dziewczynka ujawniła, że była wykorzystywana seksualnie przez wuja co najmniej od czterech lat, ale bała się o tym powiedzieć. 33-letni podejrzany został aresztowany we wtorek w stanie Minas Gerais.