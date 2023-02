Nie żyje starszy brat Madonny. Anthony Ciccone miał 66 lat

czytaj dalej

W weekend mieszkańcy ponad 200-milionowej Nigerii udali się do lokali wyborczych, by zagłosować w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. W kilku częściach kraju, gdzie w sobotę usterki techniczne i incydenty uniemożliwiły oddanie głosu, w niedzielę ponownie otwarto lokale wyborcze. To szóste głosowanie od czasu powrotu demokracji w tym państwie w 1999 roku. Tegoroczne wybory są jednak inne niż zwykle. Wśród faworytów do objęcia urzędu głowy państwa znajduje się kandydat Partii Pracy 61-letni Peter Obi. Cieszący się poparciem młodych Nigeryjczyków polityk to wyzwanie dla systemu politycznego, przez lata zdominowanego przez dwie największe partie. Ktokolwiek zwycięży, będzie musiał stawić czoła litanii kryzysów.