Brat Emanueli Orlandi, która zaginęła w Watykanie: mam dokumenty, które potwierdzają jej pobyt w Londynie

Zaginięcie Emanueli Orlandi to jedna z najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych Watykanu. Córka świeckiego urzędnika zaginęła 22 czerwca 1983 roku. 15-latka wyszła z domu na lekcję gry na flecie i nie wróciła. Śledczy zakładali, że mogła zostać porwana przez mafię lub że stała się kartą przetargową w walce o uwolnienie z więzienia zamachowca Alego Agcy. Papież Jan Paweł II, który był ofiarą jego ataku, osiem razy publicznie apelował do porywaczy o uwolnienie dziewczyny. Śledztwo w sprawie jej zaginięcia jest pełne fałszywych tropów, kłamstw i skandali. Do dziś nie udało się ustalić, co ostatecznie się z nią stało.