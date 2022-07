Nie żyje Bradford Clark Freeman. Był uważany za ostatniego żyjącego członka "Kompanii braci"

Bradford Clark Freeman urodził się 4 września 1924 roku. Pan B. - jak nazywali go przyjaciele - zaczął studia na uniwersytecie stanowym w Missisipi, gdy rozpoczęła się II wojna światowa. Zgłosił się wówczas na ochotnika do wojsk spadochronowych. W 1944 roku trafił do Europy jako żołnierz 506. Spadochronowego Pułku Piechoty, 101. Dywizji Powietrznodesantowej Sił Zbrojnych USA.