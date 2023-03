Bracia Andrew i Tristan Tate zostaną dłużej w areszcie

Kontrowersyjny influencer Andrew Tate i jego brat Tristan Tate pozostaną w areszcie czwarty miesiąc z rzędu, do końca kwietnia. Decyzję podjął w środę rumuński sąd. Służby tego kraju prowadzą śledztwo, w którym bracia oskarżeni są o gwałt, handel ludźmi i stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej.

Bracia Andrew i Tristan Tate zostali aresztowani 29 grudnia 2022 roku w Rumunii i trafili do aresztu. Śledczy zarzucają im gwałt, handel ludźmi i stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Wraz z nimi zatrzymano dwie kobiety - influencerki, które miały pomagać w werbowaniu kobiet do pracy w branży pornograficznej.

Wydłużony areszt dla braci Tate

Sąd przedłużał kilka razy decyzję o areszcie o kolejne miesiące. W środę zdecydował, że bracia Tate zostaną za kratami co najmniej do końca kwietnia. Zgodnie z rumuńskim prawem, jeśli dochodzenie będzie wymagało więcej czasu, prokuratorzy mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie aresztu do 180 dni.