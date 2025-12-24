Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Po dwóch latach do Betlejem wróciły uroczystości bożonarodzeniowe

Uroczystości Bożego Narodzenia w Betlejem
Uroczystości Bożego Narodzenia w Betlejem 2025
Źródło: Reuters
W Betlejem odbyły się pierwsze od dwóch lat uroczystości bożonarodzeniowe. Wcześniej było to niemożliwe przez trwającą w Strefie Gazy wojnę.

Do Betlejem przybył z Jerozolimy łaciński patriarcha tego miasta, włoski kardynał Pierbattista Pizzaballa.

- To Boże Narodzenie pełne światła - powiedział na placu Żłóbka. Podkreślił, że do Betlejem przywiózł pozdrowienia od małej chrześcijańskiej wspólnoty w Strefie Gazy, którą odwiedził kilka dni wcześniej. W niedzielę łaciński patriarcha Jerozolimy odprawił mszę w parafii Świętej Rodziny w Gazie.

Kardynał powiedział w Betlejem, że w zniszczonej Strefie Gazy widział pragnienie odbudowy. - Wszyscy razem postanawiamy być światłem, a światło Betlejem jest światłem świata - podkreślił, zwracając się do tysięcy chrześcijan i muzułmanów.

Uroczystości Bożego Narodzenia w Betlejem
Uroczystości Bożego Narodzenia w Betlejem
Źródło: EPA

Na centralnym placu Żłóbka stanęła wysoka choinka. 

Choinka na placu Żłóbka w Betlejem
Choinka na placu Żłóbka w Betlejem
Źródło: Reuters

Uroczystości bożonarodzeniowe w Betlejem

W tegorocznych uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu - podkreśliła w relacji z miasta agencja AP. Miejscowa ludność liczy na powrót turystyki pielgrzymkowej, z której - jak podała AP - utrzymywało się 80 proc. mieszkańców miasta.

Betlejem
Betlejem
Źródło: Reuters

W poprzednich dwóch latach świąteczne uroczystości w mieście narodzin Jezusa nie były organizowane z powodu wojny w Strefie Gazy.

Uroczystości Bożego Narodzenia w Betlejem
Uroczystości Bożego Narodzenia w Betlejem
Źródło: EPA

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. Izraelska armia podaje, że w walkach w Strefie Gazy poległo ponad 470 żołnierzy.

Większość walk w Strefie Gazy ustała wraz z wprowadzeniem 10 października rozejmu w trwającej od 7 października 2023 roku wojnie Izraela z Hamasem. Większość Strefy Gazy jest zrujnowana. Palestyńskie służby szacują, że pod gruzami spoczywa jeszcze około 10 tysięcy ciał. Wraz z procesem wydobywania zwłok resort zdrowia dopisuje do listy kolejne ofiary. Resort zdrowia Strefy Gazy podał pod koniec listopada, że od początku wojny zginęło 70,1 tysięcy Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
Boże NarodzenieŚwięta Bożego NarodzeniaStrefa Gazy
Czytaj także:
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
METEO
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj leci dalej. Odwiedził już Europę
METEO
Odnowiona rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem znów stoi wśród Szarych Domów
WARSZAWA
Izraelskie wojsko po wycofaniu na zawarte w porozumieniu pokojowym linie
Ranny żołnierz. "Izrael zareaguje odpowiednio"
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
METEO
Woda
Wigilia bez wody. Awarie w dwóch dzielnicach
WARSZAWA
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
BIZNES
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
METEO
AdobeStock_145743115
Od karpia po baterię, czyli nagłe przypadki w święta. Te domowe sposoby nie pomogą
Piotr Wójcik
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
BIZNES
Wyciek gazu w Sopocie
Wyciek gazu, ewakuowano 80 mieszkańców
Trójmiasto
Tragiczny wypadek
Zginęli rodzice małego dziecka. Rogatki były podniesione. Badają, dlaczego
Wrocław
Policjanci pomogli starszemu mężczyźnie
Starszy mężczyzna leżał na chodniku, nie mógł się podnieść
WARSZAWA
37-latek trafił do aresztu
Pobity i okradziony we własnym domu
Trójmiasto
imageTitle
Spektakularna Świątek, burzliwy czas u piłkarzy. Rok 2025 w polskim sporcie
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie z zakazem wjazdu. Ministerstwo pozostało nieugięte
EUROSPORT
Sieradzkie "Las Vegas" na prywatnej posesji
Posesję rozświetla 210 tysięcy lampek, są Mikołaje, elfy i szopka
Łódź
Spotkanie szefa MON z żołnierzami, Jasionka
Szef MON: około 20 tysięcy żołnierzy "na straży bezpieczeństwa" w Wigilię
Polska
Na S8 w miejscowości Ciemne doszło do dwóch kolizji
Dwie kolizje na S8. Poszkodowane dziecko
WARSZAWA
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
METEO
Zderzenie na S2 pod Otwockiem
Zderzenie trzech aut na S2, korek na wylocie z Warszawy
WARSZAWA
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
BIZNES
Choinka w San Francisco
Magia świąt na ekranie. Świąteczne filmy w HBO Max
Kultura i styl
Pożar domu w Brejdynach
Spłonął dach. Rodziny na święta nie wrócą do swoich mieszkań
Olsztyn
Karol Nawrocki
Prezydent na granicy. Spotkał się z żołnierzami
Polska
Wypadek na Opolszczyźnie
Zginęło sześć osób. Ustalili dane jednego z kierowców
Opole
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Nie żyje najstarszy hipopotam nilowy w Polsce
WARSZAWA
imageTitle
"Mieliśmy razem trenować, ale Ty się nie pojawiłeś". Poruszające pożegnanie biathlonisty
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia zakończona tragedią. Nie żyje 65-latek
Wrocław
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica