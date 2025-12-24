Po dwóch latach do Betlejem wróciły uroczystości bożonarodzeniowe

Uroczystości Bożego Narodzenia w Betlejem 2025 Źródło: Reuters

Do Betlejem przybył z Jerozolimy łaciński patriarcha tego miasta, włoski kardynał Pierbattista Pizzaballa.

- To Boże Narodzenie pełne światła - powiedział na placu Żłóbka. Podkreślił, że do Betlejem przywiózł pozdrowienia od małej chrześcijańskiej wspólnoty w Strefie Gazy, którą odwiedził kilka dni wcześniej. W niedzielę łaciński patriarcha Jerozolimy odprawił mszę w parafii Świętej Rodziny w Gazie.

Kardynał powiedział w Betlejem, że w zniszczonej Strefie Gazy widział pragnienie odbudowy. - Wszyscy razem postanawiamy być światłem, a światło Betlejem jest światłem świata - podkreślił, zwracając się do tysięcy chrześcijan i muzułmanów.

Na centralnym placu Żłóbka stanęła wysoka choinka.

Uroczystości bożonarodzeniowe w Betlejem

W tegorocznych uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu - podkreśliła w relacji z miasta agencja AP. Miejscowa ludność liczy na powrót turystyki pielgrzymkowej, z której - jak podała AP - utrzymywało się 80 proc. mieszkańców miasta.

W poprzednich dwóch latach świąteczne uroczystości w mieście narodzin Jezusa nie były organizowane z powodu wojny w Strefie Gazy.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. Izraelska armia podaje, że w walkach w Strefie Gazy poległo ponad 470 żołnierzy.

Większość walk w Strefie Gazy ustała wraz z wprowadzeniem 10 października rozejmu w trwającej od 7 października 2023 roku wojnie Izraela z Hamasem. Większość Strefy Gazy jest zrujnowana. Palestyńskie służby szacują, że pod gruzami spoczywa jeszcze około 10 tysięcy ciał. Wraz z procesem wydobywania zwłok resort zdrowia dopisuje do listy kolejne ofiary. Resort zdrowia Strefy Gazy podał pod koniec listopada, że od początku wojny zginęło 70,1 tysięcy Palestyńczyków.

