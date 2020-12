O której godzinie narodził się Jezus? Jest komentarz z Watykanu

Papieska Rada do spraw Nowej Ewangelizacji ogłosiła w piątek, że nie jest jasne, o której godzinie urodził się Jezus w Betlejem, ale są w tej kwestii "wskazówki" i "tradycja". We Włoszech komunikat Watykanu uznaje się za pośrednie nawiązanie do dyskusji o ewentualnym przyspieszeniu pasterki z powodu godziny policyjnej, wprowadzonej w związku z pandemią COVID-19.

Watykan: te Święta wielu rodzinom miną w smutku

W komunikacie dodano, że wiele rodzin będzie kierować myśli ku bliskim przebywającym samotnie w szpitalach. Inne rodziny spędzą ten okres rozdzielone, ponieważ nie będą mogły się spotkać - przypomniał Watykan, nawiązując do restrykcji wprowadzonych przez władze w ramach walki z pandemią. "Wszystkie te ograniczenia nie mogą uniemożliwić przeżycia narodzin Syna Bożego jako momentu nadziei, by móc spojrzeć w przyszłość z potrzebnym spokojem" – napisano.

Pasterki przenoszone z powodu godziny policyjnej

Komunikat Watykanu co do godziny narodzin Jezusa uważa się we Włoszech za pośrednie nawiązanie do dyskusji o ewentualnym przyspieszeniu pasterki z powodu godziny policyjnej obowiązującej między 22 a 5 rano.