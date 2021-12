Świąteczne orędzie papieża. "Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku, bólu i rozpaczy wielu naszych braci i sióstr"

Papież Franciszek wygłosił w sobotę orędzie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Mówił, że konflikty i napięcia na świecie nigdy się nie kończą, a ludzie tak są do nich przyzwyczajeni, że ogromne tragedie są pomijane milczeniem. - Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku bólu i rozpaczy wielu naszych braci i sióstr - ostrzegał. Papież modlił się także za Ukrainę, by "nie poszerzały się tam nowotworowe przerzuty konfliktu". Apelował o to, by nie być obojętnym na los migrantów i uchodźców na świecie.