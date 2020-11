"To będzie Boże Narodzenie w warunkach koronawirusa". Ostrzeżenie dla Europejczyków: za wcześnie na świąteczne plany

W związku z rozszerzającą się w Europie pandemią COVID-19 przywódcy kilku europejskich krajów ostrzegają, że jest zbyt wcześnie, by robić plany na Boże Narodzenie. - To, jak teraz będziemy postępować, wpłynie na to, czy i w jaki sposób będziemy obchodzić święta - mówił premier Szwecji Stefan Loefven.