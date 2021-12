Pasterka w Betlejem. "Zachęcający znak" tegorocznych uroczystości

W czasie pasterki w Betlejem łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup Pierbattista Pizzaballa wyraził zadowolenie, że tegoroczne celebracje były "z pewnością bardziej radosne niż w zeszłym roku", mimo że brakowało zwyczajowych tysięcy pielgrzymów. - W porównaniu z Bożym Narodzeniem w 2020 roku uczestników jest znacznie więcej i to jest zachęcający znak - stwierdził.

Procesja bożonarodzeniowa dotarła do Betlejem po południu w piątek. Głowę Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej, arcybiskupa Pizzaballę, witali na Placu Żłobka przed Bazyliką Grobu Pańskiego liczni miejscowi goście i dostojnicy religijni. Przed jego przybyciem harcerze maszerowali ulicami Betlejem przy muzyce bębnów, a wielu z nich grało na trąbce lub na dudach.

- W porównaniu z Bożym Narodzeniem w 2020 roku uczestników jest znacznie więcej i to jest zachęcający znak - powiedział arcybiskup Pizzaballa w homilii pasterki celebrowanej w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej, sąsiadującym z Bazyliką Narodzenia Pańskiego.

Żałując jednak nieobecności wiernych obcokrajowców, hierarcha zachęcił do modlitwy za nich. - Modlimy się za nich i prosimy ich, żeby modlili się za nas, by ta pandemia szybko się skończyła i by miasto Betlejem było ponownie wypełnione pielgrzymami jak poprzednio - zaapelował.