Mokgweetsi Masisi, prezydent Botswany, zapowiedział gotowość wysłania do Niemiec 20 tysięcy słoni. To reakcja na wezwanie tamtejszej ministry środowiska Steffi Lemke, by wprowadzić bardziej rygorystyczne limity przywozu trofeów myśliwskich z Afryki.

Rozmawiając z niemieckim dziennikiem "Bild" prezydent Botswany Mokgweetsi Masisi zapowiedział gotowość wysłania do Niemiec 20 tysięcy dzikich słoni. - To nie jest żart - zapewnił w opublikowanym we wtorek wywiadzie Mokgweetsi Masisi. - Nie przyjmujemy odmowy - dodał. Oferta polityka padła w odpowiedzi na wcześniejszy apel niemieckiej ministry środowiska Steffi Lemke, by wprowadzić zakaz wwożenia na teren Niemiec myśliwskich trofeów, pozyskiwanych podczas polowań w Afryce. Zgodnie z najnowszym raportem organizacji Humane Society International, Niemcy są największym w Unii Europejskiej importerem trofeów myśliwskich, m.in. z polowań na słonie afrykańskie.