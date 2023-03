Boss mafii uciekł z więzienia na Sardynii. Nagranie z monitoringu

Kamery monitoringu zarejestrowały moment, w którym z więzienia w Nuoro na Sardynii ucieka 39-letni Marco Raduano. To boss mafii z włoskiego regionu Apulia. Na nagraniu widać, jak zsuwa się po zewnętrznej stronie muru więziennego na linie zrobionej z prześcieradeł, zeskakuje z niej, po czym puszcza się biegiem i znika za rogiem.

Marco Raduano, pseudonim Pallone (wł. "piłka", "balon") to 39-latek z miejscowości Foggia (Apulia). Został skazany na 19 lat więzienia za kradzieże, handel narkotykami, porwanie i usiłowanie zabójstwa. 3 lutego wyrok się uprawomocnił, sąd dołożył mu też karę trzech lat, jaką miał w zawieszeniu. Łączna odsiadka miałaby się zakończyć w 2045 roku.

39-latek był uznawany za jedną z najważniejszych osób klanu Montanari z półwyspu Gargano. "Śledczy twierdzą, że odgrywał jedną z głównym ról w lokalnej wojnie gangów, która toczy się od 2015 roku i przez którą zginęły już dziesiątki osób" - pisze dziennik "La Repubblica". Osadzono go w więzieniu Badu 'e Carros, na "obcym" dla niego terenie, w miejscowości Nuoro na Sardynii. To zakład karny o zaostrzonym rygorze.

Wziął nie ten klucz, wrócił po inny. Udało mu się

39-latek kierował się prosto do bramy

39-latek kierował się prosto do bramy ENEX

Śledczy ustalili wstępnie, co działo się chwilę przed opisaną akcją. "Wiedział, gdzie znajdują się klucze do bramy. Próbował otworzyć zamek najpierw niewłaściwym kluczem. Wrócił po inny, tym razem odpowiedni. Po tym [przekroczeniu bramy - red.] skierował się w stronę muru" - relacjonuje portal dziennika "Il Fatto Quotidiano".

Przygotowana akcja i działania w dwóch regionach

Śledczy podejrzewają, że 39-latek mógł planować akcję już od dłuższego czasu i od razu po ucieczce trafić "pod opiekę" kolegów, innych przestępców, którzy mieli czekać, przygotowani na konkretny dzień i godzinę. - Rzucił się z muru, a wcześniej zszedł po nim przy pomocy związanych prześcieradeł. Wiedział, że utrzymają jego ciężar - to brzmi jak plan, którego nie dałby rady zrealizować bez odpowiednich analiz i przygotowań - ocenił Alfonso Polverino.

Dwa śledztwa

Policjanci sprawdzają, czy przygotowania nie odbywały się we współpracy między mafiami z Sardynii i z Apulii. W więzieniu w Nuoro przebywają przedstawiciele różnych klanów.

W sprawie ucieczki Raduany ruszyły dwa śledztwa: jedno w prokuraturze w Nuoro i jedno na szczeblu państwowym, we włoskim Ministerstwie Sprawiedliwości. - Nie możemy pozostać obojętni wobec tego zdarzenia, nie tylko ze względu na jego wagę, ale również ze względu na to, jak niebezpieczna jest zbiegła osoba - podkreślił wiceminister sprawiedliwości Francesco Paolo Sisto w wywiadzie dla lokalnej telewizji TeleNorba.

Za mało strażników?

Przedstawiciel związków zawodowych strażników więziennych z Nuoro uważa, że do zdarzenia mogło dojść, bo w zakładzie jest niewystarczająca liczba funkcjonariuszy. - Coś takiego prędzej czy później musiało się wydarzyć. System ochrony tego więzienia ma pełno braków. W skrzydle o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, gdzie przebywa 30 osadzonych mafiosów z Apulii, Kalabrii, Kampanii i Sycylii, jest tylko jeden strażnik. W pomieszczeniu, gdzie są klucze i ekrany z monitoringiem, na co dzień nie ma nikogo. A to jest pierwsza z "dziur", która pozwoliła na ucieczkę - stwierdził Giovanni Conteddu.