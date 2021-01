Setki migrantów pozostały bez ochrony przed mrozem. Żołnierze stawiają namioty

Bośnia spotkała się z międzynarodową krytyką za pozostawienie około 1000 migrantów bez schronienia po pożarze sprzed ponad tygodnia, który strawił obóz Lipa dla uchodźców w pobliżu miejscowości Bihać w pobliżu północno-zachodniej granicy z Chorwacją. W czwartek miała odbyć się relokacja kilku tysięcy uchodźców do innego obozu, jednak ostatecznie do niej nie doszło.

Protest imigrantów i pomoc od wojska

Migranci w Bośni i Hercegowinie

Migranci przybywają do Bośni, aby przez jej terytorium przedostać się najpierw do sąsiedniej Chorwacji, kraju należącego do Unii Europejskiej, a potem do Europy Zachodniej. Często korzystają oni z trudnych górskich szlaków w północno-zachodniej części kraju, a całe rodziny przemierzają kilometry i śpią przy drogach. Pierwszy śnieg w sezonie na początku grudnia wywołał niepokój związany z nadchodzącą zimą, ponieważ migranci w prowizorycznych obozach zaapelowali o pomoc w warunkach niskich temperatur. Wiele osób zarzuca z kolei chorwackiej policji ataki i stosowanie przemocy po przekroczeniu granicy.