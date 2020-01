Johnson: układ Obamy z Iranem zastąpmy umową Trumpa

- Zwracam się do naszych amerykańskich przyjaciół: jakoś musimy powstrzymać Iran przed zdobyciem broni jądrowej. Jeśli zamierzamy się pozbyć (JCPOA), musimy ją zastąpić - mówił Johnson w rozmowie ze stacją BBC, wskazując, że dopóki to się nie stanie, obecna umowa powinna pozostać w mocy.

- Z amerykańskiego punktu widzenia, to wadliwy układ, a ponadto był negocjowany przez prezydenta (Baracka) Obamę. Zastąpmy go umową Trumpa. To jest to, co musimy zobaczyć. Prezydent Trump jest wielkim dealmakerem według własnej opinii i zdaniem wielu innych. Pracujmy razem, aby zastąpić JCPOA umową Trumpa - dodał brytyjski premier.