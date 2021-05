Biuro brytyjskiego premiera potwierdza: padło sakramentalne "I do"

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poślubił Carrie Symonds podczas sekretnej ceremonii - potwierdziło biuro Johnsona. 56-letni polityk i jego 33-letnia narzeczona wypowiedzieli sakramentalne "I do" w sobotę po południu w Katedrze Westminsterskiej. Johnson jest pierwszym od 250 lat szefem rządu, który wziął ślub w czasie pełnienia urzędu.

Zdjęcie Symonds w białej sukni w objęciach premiera Johnsona zamieścił poseł Partii Konserwatywnej James Cleverly. Polityk dołączył do wpisu gratulacje.

Dziennik "The Sun" podał w sobotę, że przygotowania do uroczystości planowane były od sześciu miesięcy, ale tylko garstka duchownych była w nie zaangażowana. Podczas ceremonii obecnych miało być wyłącznie 30 gości, którzy zostali zaproszeni na nią w ostatniej chwili. Zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii obostrzeniami liczba gości nie mogła być większa.

Jako pierwsza zrobiła to ustępująca wkrótce szefowa rządu Irlandii Północnej Arlene Foster, pisząc na Twitterze: "Ogromne gratulacje dla Borisa Johnsona i Carrie Symonds w dniu waszego ślubu". "Gratulacje dla Borisa i Carrie. Niezależnie od naszych różnic politycznych, życzę im szczęśliwego wspólnego życia" - oświadczył lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer, a Lindsay Hoyle, spiker Izby Gmin, powiedział: "Co za miła wiadomość. Życzę premierowi i Carrie wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będzie on miał czas na miesiąc miodowy!".