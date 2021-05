Orban u Johnsona. Przywódcy "muszą rozmawiać z różnymi ludźmi, których wartości niekoniecznie podzielamy"

"W lipcu Węgry obejmą przewodnictwo w tworzonej przez kraje Europy Środkowej Grupie Wyszehradzkiej, a premier wyraził nadzieję, że w przyszłości Wielka Brytania będzie ściślej współpracować z tą grupą" - podkreślono. "Premier podniósł swoje znaczące obawy dotyczące praw człowieka na Węgrzech, w tym równości płci, praw LGBT i wolności mediów. Przywódcy omówili również szereg kwestii dotyczących polityki zagranicznej, w tym Rosji, Białorusi i Chin. Premier zachęcał Węgry do wykorzystania swoich wpływów w celu promowania demokracji i stabilności" - głosi komunikat.

Budowanie relacji "w postbrexitowym świecie"

Przyjęcie węgierskiego premiera na Downing Street wzbudziło spore kontrowersje w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza, że jest on zaledwie drugim zagranicznym przywódcą, z którym Boris Johnson spotkał się osobiście w Londynie od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Krytycy Borisa Johnsona przypominali przeszłe wypowiedzi Viktora Orbana, który mówił o "muzułmańskich najeźdźcach", a imigrantów porównywał do "trucizny". Z drugiej strony Viktor Orban jako jedyny unijny przywódca otwarcie chwalił Borisa Johnsona za skuteczne doprowadzenie do brexitu.