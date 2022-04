Boris Johnson: rozważamy wysłanie czołgów do Polski

Boris Johnson przekazał, że Wielka Brytania rozważa wysłanie czołgów do Polski. - Zastanawiamy się, co możemy zrobić w ramach operacji uzupełniania uzbrojenia takich krajów jak Polska, która mogłaby chcieć wysłać ciężką broń do Ukrainy. Rozważamy wysłanie naszych czołgów do Polski, gdyby Polska wysłała swoje postsowieckie T-72 do Ukrainy - powiedział.