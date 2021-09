"Donnez-moi un break". Boris Johnson komentuje spór o pakt AUKUS

- To, co chcę powiedzieć na ten temat, to po prostu myślę, że nadszedł czas, aby niektórzy z naszych najdroższych przyjaciół na całym świecie prenez un grip (mieszanka angielskiego i francuskiego, w tłumaczeniu: wzięli się w garść) z tym wszystkim i donnez-moi un break (mieszanka angielskiego i francuskiego, w tłumaczeniu: dali już spokój) – powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapytany o trwający spór o pakt AUKUS.