Kiedy powrót do "normalności"? Johnson: możliwe przed świętami Bożego Narodzenia

Plany na zimę. Więcej testów i respiratorów

W ramach przygotowań do drugiej fali epidemii COVID-19, Johnson powiedział, że celem rządu jest zwiększenie możliwości przeprowadzania testów na obecność koronawirusa do 500 tysięcy dziennie. Obecnie w kraju testuje się na poziomie 300 tysięcy dziennie. Johnson ogłosił także, że zwiększone zostały zapasy respiratorów do 30 tysięcy, tymczasowe szpitale dla chorych na COVID-19 pozostaną otwarte co najmniej do końca marca przyszłego roku, a publiczna służba zdrowia dostanie z budżetu państwa dodatkowe trzy miliardy funtów.