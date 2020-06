Johnson: jeśli Chiny wprowadzą swoje prawo w Hongkongu, brytyjski rząd zmieni przepisy imigracyjne

Premier Boris Johnson w artykule na łamach dziennika "The Times" napisał, że nie jest kwestią szczęścia ani przypadku to, że Hongkong wyrósł na potęgę handlową. "Hongkong odnosi sukcesy, ponieważ jego mieszkańcy są wolni. Mogą oni realizować swoje marzenia i sięgać tak wysoko, na ile pozwalają im na to ich talenty. Mogą debatować i dzielić się nowymi pomysłami, wyrażając siebie jak chcą. I żyją pod rządami prawa, mając niezależne sądy. Dzięki temu, że ich zdolności nie są skrępowane, mieszkańcy Hongkongu pokazali, że mogą osiągnąć prawie wszystko" – napisał Johnson.

Johnson: kluczem jest koncepcja "jeden kraj, dwa systemy"

"Jeśli Chiny wprowadzą swoje prawo dotyczące bezpieczeństwa narodowego, rząd brytyjski zmieni przepisy imigracyjne i zezwoli każdemu posiadaczowi takiego paszportu z Hongkongu na przyjazd do Wielkiej Brytanii na wielokrotnie odnawialny okres 12 miesięcy i da dalsze prawa imigracyjne, w tym prawo do pracy, co może otworzyć im drogę do uzyskania obywatelstwa. Stanowiłoby to jedną z największych zmian w naszym systemie wizowym w historii. Jeżeli okaże się to konieczne, rząd brytyjski podejmie ten krok i zrobi to chętnie" – zadeklarował Johnson.