Boris Johnson: niedobory benzyny są "w dużej mierze spowodowane popytem"

Johnson: zapewniam, że będziemy mieć dodatkowych kierowców

Johnson: musimy zapewnić lepsze płace

- To, co mieliśmy przez dziesięciolecia, to system, w którym (sektory takie jak) branża transportu drogowego nie inwestowały w postoje dla ciężarówek, nie poprawiały warunków, nie poprawiały płac i polegaliśmy na bardzo ciężko pracujących ludziach, którzy byli chętni do przybycia, głównie z krajów przystępujących do Unii Europejskich, aby wykonać tę pracę w takich warunkach. To, co musimy zrobić, to zapewnić, że ludzie teraz będą inwestować w podstawowe warunki, jak postoje dla ciężarówek, i lepsze płace - wyjaśnił brytyjski premier.