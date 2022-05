Boris Johnson napisał list do ukraińskich dzieci. "Każdego dnia uczą nas wszystkich, co to znaczy być silnym i godnym"

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson napisał list otwarty do dzieci z Ukrainy. Nazwał je wzorem do naśladowania dla dzieci i dorosłych na całym świecie i zapewnił, że w Wielkiej Brytanii "nigdy o nich nie zapomną". Według UNICEF, dwa miliony dzieci zostało zmuszonych do ucieczki z Ukrainy, z czego ponad połowa przybyła do Polski, a kolejne 2,5 miliona dzieci zostało zmuszonych do ucieczki z domów, pozostając na Ukrainie.

"W każdym innym roku dzieci takie jak wy wybiegałyby z domów i szkół, by bawić się z przyjaciółmi, ganiać za piłką (...), po prostu cieszyć się tym, co powinno być wyjątkowo beztroskim okresem w waszym życiu. Oczywiście, to nie jest rok jak każdy inny" - napisał brytyjski premier.

Podkreślił, że będąc w kwietniu w Kijowie, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, widoczny w mieście brak dzieci, które musiały uciekać przed wojną, bardzo go zasmucił. Zauważył, że trudno sobie wyobrazić, jak trudna to dla nich sytuacja, ale zwrócił się do nich, by pamiętały o dwóch sprawach. Po pierwsze, że powinny być niezmiernie dumne "z waszego kraju, waszych rodziców, waszych rodzin i waszych żołnierzy, a przede wszystkim dumne z samych siebie".

Boris Johnson i Wołodymyr Zełenski na ulicach Kijowa president.gov.ua

"Wielu z was widziało lub doświadczyło rzeczy, których żadne dziecko nie powinno być świadkiem. Jednak każdego dnia ukraińskie dzieci uczą nas wszystkich, co to znaczy być silnym i godnym, trzymać głowę wysoko nawet w najtrudniejszych czasach. Sądzę, że nie ma lepszego przykładu dla dzieci i dorosłych wszędzie" - czytamy w liście.

Po drugie, że nawet jeśli są one oddzielone od przyjaciół w domu, mają miliony innych na całym świecie. "Tutaj, w Wielkiej Brytanii, wywieszamy ukraińskie flagi na naszych domach, biurach, kościołach, sklepach i placach zabaw, nawet na moim dachu na Downing Street, gdzie okna są oklejone słonecznikami narysowanymi przez brytyjskie dzieci" - pisze Boris Johnson.

"Wierzę, podobnie jak wasz prezydent, że Ukraina wygra tę wojnę. Z całego serca wierzę, że pewnego dnia będziecie mogli wrócić do swoich domów, szkół, rodzin. I cokolwiek się stanie, jak długo to potrwa, my w Wielkiej Brytanii nigdy o was nie zapomnimy i zawsze będziemy dumni, że możemy was nazywać naszymi przyjaciółmi" - zakończył.

Najwięcej uchodźców w historii. "Liczba porażająca i jednocześnie alarmująca"

W wyniku wojny na Ukrainie liczba uchodźców w skali świata po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 milionów - poinformował w poniedziałek Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi. - To rekord, który nigdy nie powinien zostać ustanowiony - ocenił dyplomata.

Pod koniec ubiegłego roku odnotowano 90 milionów przymusowo przesiedlonych osób w skali świata. Najwięcej uchodźców zarejestrowano w Etiopii, Burkina Faso, Birmie, Nigerii, Afganistanie i Demokratycznej Republice Konga. Agresja Rosji na Ukrainę, rozpoczęta w lutym, skutkowała do tej pory przesiedleniem 8 milionów osób w granicach zaatakowanego kraju, natomiast ponad 6 milionów Ukraińców wyjechało do innych państw - przekazano w komunikacie UNHCR.

Przemyśl, 12.05.2022. Uchodźcy z Ukrainy wysiadają z pociągu z Odessy na Dworcu Głównym PKP w Przemyślu Darek Delmanowicz/PAP

Łączna liczba uchodźców to ponad 1 procent globalnej populacji, co odpowiadałoby czternastemu pod względem ludności państwu świata - oceniono na stronie internetowej UNHCR.

- Sto milionów to liczba porażająca i jednocześnie alarmująca. (...) Musimy ją potraktować jako sygnał alarmowy i dążyć do rozwiązania niszczących konfliktów. Należy położyć kres prześladowaniom i zająć się przyczynami, które zmuszają niewinnych ludzi do ucieczki z domów - ocenił Grandi, podkreślając przy tym "pozytywną reakcję" społeczności międzynarodowej na napływ uchodźców z Ukrainy.

Uchodźcy ze wschodniej Ukrainy w Zaporożu ROMAN PILIPEY/PAP/EPA

UNHCR jest agendą Narodów Zjednoczonych istniejącą od 1950 roku. Do zadań Wysokiego Komisarza należy koordynowanie międzynarodowych wysiłków służących ochronie praw uchodźców, szczególnie wsparcie w zapewnieniu im azylu i repatriacji. Siedziba urzędu mieści się w Genewie w Szwajcarii. Funkcję Wysokiego Komisarza sprawuje od 2016 roku włoski dyplomata Filippo Grandi.

