Komitet Partii Konserwatywnej: następca premiera Johnsona wyłoniony zostanie do 5 września

Władze Partii Konserwatywnej poinformowały, że do 5 września ogłoszą nowego lidera. Komitet skupiający posłów ogłosił w poniedziałek wieczorem nowe - bardziej rygorystyczne - zasady wyboru szefa rządzącej partii.

Nowy lider rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej, który zarazem obejmie urząd premiera kraju, ogłoszony zostanie 5 września - poinformowały w poniedziałek władze tego ugrupowania. To oznacza, że do tego dnia premierem pozostanie Boris Johnson .

Zgodnie z nimi pretendenci do zastąpienia Borisa Johnsona, aby uczestniczyć w pierwszej turze głosowania, muszą uzyskać poparcie co najmniej 20 innych posłów swojego ugrupowania, a nie ośmiu, jak było to poprzednio.