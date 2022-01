Boris Johnson jako premier traci zaufanie członków własnej partii

Seria politycznych i wizerunkowych potknięć

Jeśli chodzi to, kto powinien zastąpić Johnsona, gdyby zrezygnował ze stanowiska, to dwoje kandydatów, którzy powtarzają się od pewnego czasu w medialnych spekulacjach, wyraźnie wyprzedza resztę stawki. Na Sunaka wskazało 33 proc. ankietowanych, a na Truss - 24 proc. Znajdujący się na trzecim miejscu były minister spraw zagranicznych, a obecnie szef parlamentarnej komisji zdrowia Jeremy Hunt uzyskał poparcie 8 proc. członków partii, a inni kluczowi aktualni ministrowie - Michael Gove, Sajid Javid, Priti Patel i Dominic Raab - dostali od 4 do 6 proc. poparcia. Co istotne, zdaniem pytanych zarówno Sunak, jak i Truss lepiej sprawowaliby urząd szefa rządu od Johnsona i dawaliby większe szanse na zwycięstwo w następnych wyborach. W przypadku Sunaka 46 proc. uważa, że byłby on lepszym premierem niż Johnson, a 16 proc. - że gorszym, natomiast 39 proc. sądzi, że Truss byłaby lepsza od obecnego szefa rządu, a 22 proc. - że gorsza. Pozycja Johnsona wewnątrz Partii Konserwatywnej zaczęła słabnąć po serii politycznych i wizerunkowych błędów w ostatnich dwóch miesiącach, z których największy oddźwięk mają ujawniane w mediach zarzuty, iż na Downing Street łamano restrykcje covidowe poprzez organizowanie tam przyjęć świątecznych i spotkań towarzyskich w czasie, gdy nie były dozwolone. Wewnątrzpartyjny wniosek o wotum nieufności wobec Johnsona jako lidera partii może być poddany pod głosowanie, jeśli zwróci się o to co najmniej 15 proc. członków klubu poselskiego konserwatystów, czyli obecnie 55 posłów.