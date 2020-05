Był plan na wypadek, gdyby Johnson umarł. "Scenariusz typu śmierć Stalina"

Brytyjski rząd opracował plan awaryjny na wypadek mojej śmierci – przyznał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w wywiadzie dla gazety "The Sun". W zeszłym miesiącu walczył z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii. - Nie byłem w szczególnie perfekcyjnej formie - powiedział.

55-letni Boris Johnson wrócił do pracy w poniedziałek, miesiąc po tym, jak zdiagnozowano u niego zakażenie koronawirusem. Przez pierwsze 10 dni przebywał w izolacji w siedzibie brytyjskich premierów przy Downing Street. Gdy stan jego zdrowia zaczął się pogarszać został zabrany do szpitala św. Tomasza w Londynie. Tam trzy dni spędził na oddziale intensywnej terapii.

"Byłem świadomy, że mają plan awaryjny"

- Mieli strategię, która opierała się na scenariuszu typu "śmierć Stalina". Nie byłem w szczególnie perfekcyjnej formie i byłem świadomy, że mają plan awaryjny – powiedział Johnson w wywiadzie dla niedzielnego wydania dziennika The Sun. – To był trudny moment, nie zaprzeczę – podkreślił.

Johnson wyznał, że podczas samoizolacji, w początkowej fazie choroby, odmawiał udania się do szpitala. - Odmawiałem, ponieważ pracowałem i stale brałem udział w telekonferencjach – wyjaśnił. Dodał jednak, że już wtedy czuł się fatalnie. – Czułem się zmarnowany, nie byłem otępiały, ale czułem się bardzo źle – opowiadał. Jak relacjonował premier, w końcu oznajmiono mu, że musi udać się do szpitala. – Powiedziałem, że naprawdę nie chcę. Nie wydawało mi się to wtedy dobrym posunięciem, ale oni byli nieugięci. Patrząc wstecz, mieli rację – ocenił.