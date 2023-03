Boris Becker o pobycie w więzieniu. Legenda tenisa mówi, że było "przerażająco" i "bardzo niebezpieczne"

Boris Becker w 2022 roku został skazany na 2,5 roku więzienia za malwersacje finansowe. Sześciokrotny zwycięzca zawodów tenisowych zaliczanych do tzw. wielkiego szlema za kratkami miał spędzić co najmniej 15 miesięcy, jednak został zwolniony z więzienia Huntercombe w brytyjskim Oxfordshire już po ośmiu miesiącach i deportowany do Niemiec . W wywiadzie udzielonym niedługo później telewizji Sat.1 opowiedział m.in. o pogróżkach, jakie dostawał, odsiadując wyrok. - W więzieniu jesteś nikim. Jesteś tylko numerem. Ja byłem A2923EV - mówił.

Teraz emerytowany niemiecki tenisista o swoim życiu za kratkami opowiedział w programie Christiane Amanpour na antenie CNN. - To wspaniałe uczucie (być na wolności - red.). Doceniasz wolność dopiero po wyjściu z więzienia. To inny styl życia, inny świat. Jestem na wolności od ponad trzech miesięcy i cieszę się, że żyję i rozmawiam z tobą - zapewniał dziennikarkę.

Boris Becker wspomina czas w więzieniu

Życie w więzieniu określił jako "bardzo niebezpieczne". - Obejrzałem wcześniej kilka filmów, żeby się trochę przygotować, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak. To bardzo przerażające. To jest prawdziwa kara. Wiem, że temu służy więzienie, ale to prawdziwa kara, która odbiera ci wolność, środki do życia. (...) Jedyną walutą, jaką masz, jest twój charakter i osobowość - ocenił, podkreślając, że "lepiej zaprzyjaźnić się z silnymi chłopakami", by zapewnić sobie bezpieczeństwo.