Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bombowce USA wycofane z bazy RAF Fairford. Media o powodach

|
pap_20260928_118
Wielka Brytania. Amerykańskie bombowce B-1 w bazie RAF Fairford
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: NEIL HALL/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
USA wycofały 12 bombowców B-1 z bazy RAF Fairford w Wielkiej Brytanii na podstawie informacji dotyczących potencjalnego ataku dronów, który miał zostać zlecony przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej - podał "New York Times", powołując się na swoje źródła.

Nagłe wycofanie amerykańskich bombowców z brytyjskiej bazy nastąpiło tydzień po zatrzymaniu pięciu mężczyzn w pobliżu bazy Fairford. Mężczyźni zostali zwolnieni za kaucją dzień później, gdy w ich pojazdach nie znaleziono materiałów wybuchowych. 1 października zatrzymano z kolei osobę posiadającą podwójne obywatelstwo brytyjskie i irańskie pod zarzutem przygotowywania zamachów terrorystycznych.

Wszystkie bombowce wycofano z bazy w ciągu weekendu. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w poniedziałek, że Pentagon szybko przeniósł bombowce, "kierując się daleko idącą ostrożnością i chęcią ochrony ludzi". Oskarżył Iran o planowanie ataków na Stany Zjednoczone, jednak powstrzymał się od komentowania szczegółów dotyczących najnowszego zagrożenia.

Służby w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford
Źródło: Reuters

"NYT" o powodzie wycofania bombowców

"New York Times" powołując się na swoje źródła napisał, że bombowce zostały wycofane z brytyjskiej bazy ze względu na informacje dotyczące potencjalnego ataku dronami, który miał zostać zlecony przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej

Ewentualny atak - jak podkreśliła nowojorska gazeta - był elementem wielopoziomowego planu Iranu, którego cel stanowiło uderzenie w samoloty oraz zabicie części spośród kilkuset amerykańskich żołnierzy i pracowników, stacjonujących w bazie RAF Fairford.

Niektórzy przedstawiciele władz w Waszyngtonie, rozmawiający z "NYT", ocenili, że irański plan był w pewnym stopniu wzorowany na śmiałym ataku na Rosję, przeprowadzonym w ubiegłym roku przez Ukrainę. Kijów przemycił wówczas drony w głąb rosyjskiego terytorium i wystrzelił je z naczep samochodów ciężarowych. Atak ten zniszczył lub uszkodził co najmniej kilkanaście maszyn - w tym wiele rosyjskich bombowców strategicznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej i samoloty wczesnego ostrzegania, znajdujące się na pasach startowych na Syberii.

Amerykański bombowiec B-1 z bazie w Fairford 
Amerykański bombowiec B-1 z bazie w Fairford 
Źródło zdjęcia: NEIL HALL/PAP

Rzadko spotykana decyzja

Pospieszna decyzja o wycofaniu bombowców była wysoce nietypowa. Tak nagłe ruchy rzadko przeprowadza się w przypadku baz lotniczych sojuszników, położonych w kraju niebędącym stroną konfliktu, tysiące kilometrów od strefy działań wojennych. Konieczność przebazowania maszyn uznano jednak za tak pilną, że część samolotów wraz z załogami wystartowała, zanim jeszcze zakończono dyslokację powietrznych cystern, mających wspierać ich lot do Stanów Zjednoczonych - poinformowali amerykańscy urzędnicy, cytowani przez "New York Times".

W lipcu irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że zezwolenie Stanom Zjednoczonym na korzystanie z tej bazy "czyni Londyn odpowiedzialnym" za działania USA. "Każda baza wykorzystywana do przeprowadzania ataków na terytorium Iranu" - zaznaczono w komunikacie IRGC - "stanowi uzasadniony cel dla (irańskich) sił".

Jak podały amerykańskie źródła zaznajomione ze sprawą i cytowane przez "NYT", w połowie września dowódcy wojskowi z USA zostali ostrzeżeni przez służby wywiadowcze, iż baza Fairford była potencjalnym celem ataku inspirowanego przez Iran. 

Według wysokiego rangą przedstawiciela władz w Waszyngtonie, Izrael ostrzegł Niemcy, że znajdujące się tam bazy amerykańskie są narażone na podwyższone ryzyko, wskazując w szczególności na bazy lotnicze Spangdahlem i Ramstein - przypomniał amerykański dziennik.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
USAAngliasamoloty
Czytaj także:
Pościg zakończył na budynku
Ucieczka zakończyła się uderzeniem w budynek
Wrocław
Półbramki spadły na torowisko
Słupy trakcyjne przewróciły się na torowisko
Rzeszów
Funkcjonariusze CBA
PILNECBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka
Polska
Waldemar Żurek
Żurek: "awaria" zamiast informacji o braku paliwa. Minister o zatrzymaniach w Orlenie
BIZNES
Akcja prowadzona jest w ramach współpracy fundacji z zakładem karnym
Więźniowie oddają butelki kaucyjne. Tak pomagają zwierzętom
Białystok
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Pomyłka RCB i kontrola poselska. Szłapka: niewykluczone, że powinno być więcej etatów
Polska
imageTitle
Polscy juniorzy wicemistrzami Europy
EUROSPORT
Ulf Kristersson
Szwecja wyśle do Polski systemy Patriot. Premier o decyzji
Świat
Pociąg uderzył w pozostawiony samochód
Zostawiał auto na torowisku dwa razy. "Za pierwszym przegonił go dróżnik"
Poznań
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Platformy społecznościowe kwestionują żądania brytyjskiego regulatora
BIZNES
inteligentne okulary, okulary AI, okulary smart
Chcą zakazać inteligentnych okularów. W tle obawy o prywatność
Świat
Trwa policyjna obława
Ciało kobiety w domu. Trwa policyjna obława, szukają jej syna. Apel policji
Kraków
Kradzionym autem uciekał w kierunku Litwy – został zatrzymany. Odpowie za szereg przestępstw
Współpraca policji z trzech krajów, zatrzymali podejrzanego o kradzieże aut
Olsztyn
Kontrast - ogromne osiedle nowych bloków (wieżowców) wybudowane wśród domów jednorodzinnych. Nova Graniczna Rzeszów - najszybciej rozwijające się miasto w Polsce poza Warszawą
Urzędnik może zapukać do drzwi. Rusza fala kontroli
BIZNES
Biskup Roman Pindel przemawia na terenie parafii kościoła pw. św. Wawrzyńca w Grojcu
"To jeszcze bardziej rozwścieczyło parafian"
Polska
Materiały niebezpieczne
Radioaktywny biznes w USA. Pluton trafiał do klientów pocztą
Świat
Karl Deisseroth
Dostał Nagrodę Nobla, nie odebrał telefonu od Komitetu Noblowskiego
Świat
imageTitle
Rowerem na Grand Prix Singapuru. Kierowca F1 zaskoczył
EUROSPORT
Pentagon
Pentagon przekroczył termin. "Nie można po prostu podłączyć i uruchomić"
BIZNES
Usłyszał 26 zarzutów
Zniknęła jej karta, zainstalowała aplikację i dostała powiadomienia o wypłatach
Lublin
Zatrzymany 47-latek usłyszał zarzuty
Sprawcy gwałtu szukali 17 lat. Znaleźli go więzieniu
Poznań
biuro spotkanie praca shutterstock_2745673337
Wielkie firmy oddają fiskusowi coraz większą część zysków. Padł nowy rekord
BIZNES
imageTitle
Czekał ponad siedem miesięcy. Faworyt obronił tytuł w Tokio
EUROSPORT
Nidal Hasan
Jest zgoda Trumpa na karę śmierci poprzez rozstrzelanie
Świat
imageTitle
Kolejna dzika karta w cyklu Speedway Grand Prix 2027 przyznana
EUROSPORT
Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow
16 razy w cztery lata. Tak minister Orbana podróżował do Rosji
Świat
stacja benzynowa paliwo dystrybutor shutterstock_2474205563
Ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Yersinia pestis dżuma shutterstock_1771864817
Doniesienia z Rosji o dżumie. Polski GIS zabrał głos
Zdrowie
PODCASTY
Najpopularniejsze podcasty w Polsce na żywo. Wystąpią też dziennikarze TVN24
Kultura i styl
34-latek był pod wpływem narkotyków
Był pod wpływem narkotyków. Wpadł, bo jechał zygzakiem
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica