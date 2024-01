"Dziś ponownie tworzymy historię". Boliwia skonfiskowała rekordową ilość kokainy

Boliwijska policja dokonała największej w historii konfiskaty kokainy - poinformował minister rządu Boliwii Eduardo del Castillo. Narkotyki, łącznie prawie dziewięć ton, znaleziono w ciężarówce przewożącej drewno. Kokaina miała trafić do Holandii. "Wall Street Journal" pisze, że Boliwia jest trzecim co do wielkości producentem kokainy na świecie, po Kolumbii i Peru.