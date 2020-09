Straciła na popularności, rezygnuje z walki. "Jeśli się nie zjednoczymy, Morales wróci"

Jeanine Anez, tymczasowa prezydent Boliwii wycofuje się z walki o fotel prezydencki. Anez sprawuje tymczasowo urząd prezydenta od końca ubiegłego roku, kiedy to po kontrowersyjnych wyborach do dymisji i wyjazdu z kraju zmuszony został Evo Morales. Kolejne, przedterminowe wybory odbędą się 18 października.

- Wycofuję swą kandydaturę, ponieważ leżą mi na sercu losy demokracji w naszym kraju - wyjaśniła Jeanine Anez w krótkim materiale filmowym zaprezentowanym przez stację telewizyjną Unitel. Jak wyjaśniała, podjęła taką decyzję, by nie dopuścić do rozbicia głosów, a co mogłoby za tym pójść - do zwycięstwa kandydata reprezentującego partię byłego prezydenta Evo Moralesa.