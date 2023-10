10-latka zaszła w ciążę. Dyrektor szkoły usłyszał zarzut gwałtu

Do przestępstwa doszło w tym miesiącu w miejscowości Uncia w departamencie Potosi w Boliwii. 39-letni dyrektor szkoły oskarżany jest o to, że gdy 10-latka wracała do domu z lekcji, zaciągnął ją do swojego samochodu i zgwałcił. Nastąpiło to po tym, jak przez wiele tygodni miał on nękać dziecko, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prokurator departamentu Roxana Choque poinformowała, że podejrzanemu postawiono już zarzut gwałtu, a w wyniku przestępstwa ofiara zaszła w ciążę.