Była prezydent Boliwii aresztowana

Anez była prezydentem przez rok

Jeanine Anez, która jest konserwatystką, sprawowała urząd prezydenta od listopada 2019 do listopada 2020 roku po tym, jak długoletni prezydent Morales zrezygnował z urzędu. Został on zmuszony do rezygnacji wobec zarzutów o sfałszowanie wyborów i gwałtownych protestów, które później nastąpiły. 33 osoby poniosły wówczas śmierć.