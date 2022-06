Była prezydent skazana. Spędzi dekadę w więzieniu

Boliwijski sąd w piątek uznał byłą prezydent Jeanine Anez za winną zorganizowania zamachu stanu, który doprowadził ją do władzy w czasie kryzysu politycznego w 2019 roku. Została skazana na 10 lat więzienia.

Boliwia podzielona

Boliwia jest podzielona co do tego, czy doszło do zamachu stanu, gdy ówczesny prezydent Evo Morales zrezygnował w 2019 roku, a Anez zajęła jego miejsce. Odejście Moralesa nastąpiło po masowych protestach przeciwko kwestionowanym wyborom, po których twierdził, że wygrał czwartą z rzędu kadencję. Kontrowersyjna sprawa jeszcze bardziej ujawniła linie podziału w głęboko podzielonym kraju, jednocześnie podsycając obawy dotyczące procesu sądowego w Boliwii.