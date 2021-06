Debata zakończona bójką. "Zawsze na własnych nogach, nigdy na kolanach"

Agencja Reutera pisze, że do bójki w parlamencie doszło w wyniku debaty nad burzliwą historią boliwijskiej polityki ostatnich lat. Parlamentarzyści zajmowali się interpelacją do ministra spraw wewnętrznych Eduardo del Castillo z rządzącego Ruchu na rzecz Socjalizmu (MAS) w sprawie zatrzymania byłej tymczasowej prezydent kraju Jeanine Anez. Została ona oskarżona o "terroryzm" i "spiskowanie przeciwko rządowi" w ramach śledztwa, które ma wyjaśnić okoliczności próby zamachu stanu przeciwko byłemu socjalistycznemu prezydentowi Evo Moralesowi.

Morales został w 2019 roku zmuszony do rezygnacji z urzędu, stając wobec zarzutów o sfałszowanie wyborów, co doprowadziło do gwałtownych protestów. Zginęły wówczas 33 osoby. Morales, pierwszy prezydent Boliwii pochodzący z tubylczej ludności indiańskiej, ubiegał się o czwartą kadencję prezydencką, co było sprzeczne z konstytucją.

Bójka na sali parlamentarnej

Tymczasem w pierwszym rzędzie rozpoczęła się potyczka między przedstawicielem MAS Antonio Colque, a politykiem opozycyjnego Creemos Henrym Montero. Początkowa szarpanina szybko przerodziła się w wymianę ciosów. Chwilę później kamery zarejestrowały bójkę między dwiema parlamentarzystkami. Polityczki szarpały się za włosy i wymieniły pojedyncze ciosy. Wydarzenie to zmusiło przewodniczącego parlamentu do wstrzymania obrad.

Henry Montero mówił z kolei, że "wszystko, o co prosimy, to by zaczęto nas szanować, aby nie nazywano nas kryminalistami". – Bardzo przepraszam naród boliwijski za to, co się stało – dodał opozycyjny deputowany.