Premier żąda dymisji. Sam też może odejść

Prezydent: dymisje jedynym wyjściem

Rządowa służba prasowa zakomunikowała, że ministrowie wyrazili gotowość natychmiastowego odejścia z rządu. Przed początkiem sofijskiego wiecu prezydent Rumen Radew wezwał uczestników, by zachowali spokój i strzegli się prowokacji.

Radew stwierdził, że zaufanie do rządzących wyczerpało się i jedynym wyjściem z powstałego kryzysu są dymisje premiera Borisowa i prokuratora generalnego Iwana Geszewa oraz zwołanie przedterminowych wyborów.

Media: premier może ustąpić z powodu amerykańskich sankcji

Według źródeł zbliżonych do kierownictwa partii Borisowa GERB premier jest bliski decyzji o ustąpieniu, ale ogłosi ją po szczycie unijnym w końcu tygodnia. Bułgarskie radio publiczne, powołując się na źródła w partii GERB, poinformowało w środę, że premier może ustąpić z powodu potencjalnych sankcji USA wymierzonych w firmy budujące gazociąg Turecki Potok przez Morze Czarne. O takich przyczynach ewentualnego odejścia premiera, a nie protestach, informuje też bliski rządowi dziennik "24 czasa".

Według "24 czasa" wtorkowa rozmowa premiera z ambasador USA w Bułgarii Herro Mustafą dotyczyła sankcji, które mają być ogłoszone w najbliższym czasie. Gazeta twierdzi, że Borisow prosił o ich odłożenie do czasu, gdy Bułgaria zakończy budowę swojej nitki rurociągu, mającą doprowadzić gaz od tureckiej do serbskiej granicy.

Gdyby doszło do ogłoszenia sankcji, Bułgaria może znaleźć się w sytuacji analogicznej do tej z 2014 roku i po raz drugi wstrzymać strategiczny rosyjski projekt gazowy na Bałkanach.

W czerwcu 2014 roku Sofia wycofała się z projektu South Stream, o planowanej przepustowości ok. 65 mld metrów sześciennych rocznie. Oba projekty – South Stream i Turecki Potok - mają na celu sprowadzanie rosyjskiego gazu do Europy Środkowej z pominięciem Ukrainy.

Bułgaria opóźniła już projekt przedłużenia 474-kilometrowej nitki przez swoje terytorium, zwanej w kraju Bałkańskim Potokiem i mającej otworzyć drogę dla przepływu gazu do Serbii, a dalej do Europy Środkowej. Miała być ona gotowa do 31 maja 2020 roku, jednak termin ukończenia budowy przeniesiono na jesień.