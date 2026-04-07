Australijski bohater narodowy aresztowany. Zarzuty o zbrodnie

Australijski weteran Ben Roberts-Smith oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych Źródło: Reuters

Mężczyzna, którego policja zidentyfikowała jako 47-letniego byłego członka Australijskich Sił Obronnych, a media podały jego nazwisko, Ben Roberts-Smith, został aresztowany na lotnisku w Sydney we wtorek rano i przewieziony do sądu.

Roberts-Smith został okrzyknięty bohaterem narodowym po otrzymaniu kilku najwyższych odznaczeń wojskowych, w tym Krzyża Wiktorii, za swoje działania podczas sześciu zmian w Afganistanie w latach 2006–2012.

Zarzuty dla australijskiego weterana

Teraz zostanie mu postawiony zarzut popełnienia pięciu zbrodni wojennych w związku z zabójstwem pięciu osób w Afganistanie w latach 2009-2012, poinformowała Australijska Policja Federalna. Maksymalna kara za każdy z zarzutów to dożywocie.

Roberts-Smith konsekwentnie zaprzeczał zarzutom o popełnienie przestępstw podczas służby. Niektóre zostały ujawnione przez prasę w serii artykułów, począwszy od 2018 roku.

Wśród oskarżeń znalazło się to, że zastrzelił nieuzbrojonego afgańskiego nastolatka i zrzucił skutego kajdankami mężczyznę z klifu, po czym nakazał go zastrzelić.

Ben Roberts-Smith. Zdjęcie z 2022 roku Źródło: DAN HIMBRECHTS/EPA/PAP

Sąd oddalił odwołanie

Roberts-Smith bezskutecznie kwestionował te doniesienia w najdroższym w Australii procesie o zniesławienie. Sędzia Sądu Federalnego orzekł w 2023 roku, że gazety udowodniły cztery z sześciu opisanych zarzutów o morderstwo. Wniosek o ostateczne odwołanie został oddalony przez Sąd Najwyższy we wrześniu 2025 roku.

Raport z 2020 roku zawierał wiarygodne dowody na to, że członkowie australijskiego Pułku Specjalnych Sił Powietrznych (SAS) zabili dziesiątki nieuzbrojonych jeńców podczas długotrwałej wojny w Afganistanie.

