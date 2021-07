Bob Moses nie żyje. Walczył na rzecz praw człowieka, wspierał dzieci z ubogich rodzin

Moses w latach 60. działał na rzecz praw człowieka w stanie Missisipi. Był między innymi architektem kampanii rejestrowania afroamerykańskich wyborców. - Uczono mnie o ograniczaniu prawa do głosowania za Żelazną Kurtyną w Europie. Nigdy nie wiedziałem, że odbiera się prawo do głosowania także tu, za bawełnianą kurtyną w Stanach Zjednoczonych - mówił Moses, którego słowa przytoczyła agencja Reutera.

Pod koniec lat 60. Moses przeniósł się do Kanady, by uniknąć poboru do armii w czasie trwającej wówczas wojny w Wietnamie. Później przez kilka lat mieszkał również w Tanzanii. Do Stanów Zjednoczonych wrócił po latach, by na Uniwersytecie Harvarda obronić doktorat. W latach 80. otrzymał "grant dla geniuszy", jak nazywana jest nagroda przydzielana przez MacArthur Foundation. Pieniądze wykorzystał do promowania Projektu Algebra, którego celem było nauczanie matematyki dzieci z ubogich rodzin.