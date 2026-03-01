Dziewięć irańskich okrętów zniszczonych. Trump: idziemy po resztę

Dym nad Teheranem. Izrael poinformował o nowej fali ataków na Iran Źródło: Reuters

Donald Trump poinformował we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social, że właśnie dowiedział się, że siły amerykańskie zniszczyły i zatopiły dziewięć irańskich okrętów. "Niektóre z nich były stosunkowo duże i ważne" - dodał.

"Idziemy po resztę - wkrótce one również będą dryfować po dnie morza! W innym ataku w dużej mierze zniszczyliśmy ich kwaterę główną. Poza tym ich marynarka wojenna radzi sobie świetnie!" - stwierdził w dalszej części wpisu prezydent USA.

Wpis Donalda Trumpa z 1 marca 2026 roku Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Okręt idzie na dno"

Wcześniej o zaatakowaniu irańskiego okrętu typu Jamaran (Dżamaran) poinformowało na platformie X Amerykańskie Dowództwo Centralne. "Okręt idzie na dno Zatoki Omańskiej" - przekazano.

Irański okręt typu Jamaran (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: AFP/EastNews

"Jak powiedział prezydent, członkowie irańskich sił zbrojnych, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i policji 'muszą złożyć broń'. Opuśćcie okręt" - napisano, nawiązując do sobotnich wypowiedzi Donalda Trumpa.

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026 Rozwiń

Atak na Iran

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. - Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. Minister wojny USA dodał też, że "Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale go zakończą".

Jak podało CNN, po zwodowaniu w 2010 roku okrętu typu Jamaran mógł transportować ponad 120 osób i być uzbrojony w rakiety woda-powietrze, torpedy oraz nowoczesne działa morskie.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneiego, a także innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Iran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.

