Świat

Dziewięć irańskich okrętów zniszczonych. Trump: idziemy po resztę

Irański okręt typu Jamaran (zdjęcie ilustracyjne)
Dym nad Teheranem. Izrael poinformował o nowej fali ataków na Iran
Źródło: Reuters
Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów - przekazał prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział, że amerykańska armia "idzie po resztę".

Donald Trump poinformował we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social, że właśnie dowiedział się, że siły amerykańskie zniszczyły i zatopiły dziewięć irańskich okrętów. "Niektóre z nich były stosunkowo duże i ważne" - dodał.

"Idziemy po resztę - wkrótce one również będą dryfować po dnie morza! W innym ataku w dużej mierze zniszczyliśmy ich kwaterę główną. Poza tym ich marynarka wojenna radzi sobie świetnie!" - stwierdził w dalszej części wpisu prezydent USA.

Wpis Donalda Trumpa z 1 marca 2026 roku
Wpis Donalda Trumpa z 1 marca 2026 roku
Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Okręt idzie na dno"

Wcześniej o zaatakowaniu irańskiego okrętu typu Jamaran (Dżamaran) poinformowało na platformie X Amerykańskie Dowództwo Centralne. "Okręt idzie na dno Zatoki Omańskiej" - przekazano.

Irański okręt typu Jamaran (zdjęcie ilustracyjne)
Irański okręt typu Jamaran (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: AFP/EastNews

"Jak powiedział prezydent, członkowie irańskich sił zbrojnych, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i policji 'muszą złożyć broń'. Opuśćcie okręt" - napisano, nawiązując do sobotnich wypowiedzi Donalda Trumpa.

Atak na Iran

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. - Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. Minister wojny USA dodał też, że "Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale go zakończą".

ZOBACZ RELACJĘ NA ŻYWO O SYTUACJI W IRANIE I WOKÓŁ NIEGO >>>

Jak podało CNN, po zwodowaniu w 2010 roku okrętu typu Jamaran mógł transportować ponad 120 osób i być uzbrojony w rakiety woda-powietrze, torpedy oraz nowoczesne działa morskie.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneiego, a także innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Iran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: AFP/EastNews

IranUSA - IranNapięcie USA - IranKonflikty zbrojne IranuUSA
