Dziewięć irańskich okrętów zniszczonych. Trump: idziemy po resztę

Donald Trump poinformował we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social, że właśnie dowiedział się, że siły amerykańskie zniszczyły i zatopiły dziewięć irańskich okrętów. "Niektóre z nich były stosunkowo duże i ważne" - dodał.
"Idziemy po resztę - wkrótce one również będą dryfować po dnie morza! W innym ataku w dużej mierze zniszczyliśmy ich kwaterę główną. Poza tym ich marynarka wojenna radzi sobie świetnie!" - stwierdził w dalszej części wpisu prezydent USA.
"Okręt idzie na dno"
Wcześniej o zaatakowaniu irańskiego okrętu typu Jamaran (Dżamaran) poinformowało na platformie X Amerykańskie Dowództwo Centralne. "Okręt idzie na dno Zatoki Omańskiej" - przekazano.
"Jak powiedział prezydent, członkowie irańskich sił zbrojnych, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i policji 'muszą złożyć broń'. Opuśćcie okręt" - napisano, nawiązując do sobotnich wypowiedzi Donalda Trumpa.
Atak na Iran
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. - Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. Minister wojny USA dodał też, że "Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale go zakończą".
Jak podało CNN, po zwodowaniu w 2010 roku okrętu typu Jamaran mógł transportować ponad 120 osób i być uzbrojony w rakiety woda-powietrze, torpedy oraz nowoczesne działa morskie.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneiego, a także innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Iran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.
