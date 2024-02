Najnowszy myśliwiec Chin na sprzedaż. Pekin oferuje go na Bliskim Wschodzie

Chiny są gotowe na sprzedaż swojego najnowszego modelu myśliwca piątej generacji Shenyang J-31. Oferują go państwom Bliskiego Wschodu - informują azjatyckie media. Pekin ma liczyć, że w ten sposób zdobędzie kontrakty zbrojeniowe w bogatych państwach regionu, które jak dotąd nie posiadają maszyn tej klasy.

Najnowszy chiński myśliwiec na sprzedaż

W tej sytuacji, zdaniem Defence Security Asia, Chiny mogą liczyć, że uprzedzą Stany Zjednoczone i sprzedadzą bliskowschodnim państwom własne myśliwce piątej generacji. W ten sposób nie tylko zyskałyby intratne kontrakty zbrojeniowe, ale także osłabiły pozycję USA na regionalnym rynku zbrojeniowym. Tego typu kontrakty mogłyby prowadzić ponadto do uzyskania przez Pekin większych wpływów w regionie oraz korzystniejszych umów na dostawy tamtejszych surowców energetycznych.

Chiński myśliwiec piątej generacji Shenyang J-31 (FC-31) Białozór Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

Myśliwiec piątej generacji J-31

Shenyang J-31 Białozór (FC-31) to jeden z dwóch modeli chińskich myśliwców piątej generacji obok J-20 Potężny Smok. O ile jednak większy J-20 uzyskał gotowość operacyjną, a kilkaset jego sztuk służy już w chińskim lotnictwie, o tyle mniejszy J-31 pozostaje jeszcze w fazie latającego prototypu i nie wszedł do służby w chińskiej armii.

Białozór jest jednomiejscowym, dwusilnikowym myśliwcem przypominającym wizualnie amerykańskie F-35. Nie wiadomo kiedy i w jakiej roli maszyny te wejdą do służby w Chinach. Według ekspertów J-31 będzie przeznaczony do służby na chińskich lotniskowcach, nie jest jednak jasne czy - podobnie jak F-35 - będzie posiadał zdolność do pionowego lądowania. W przestrzeni medialnej pojawiają się również niepotwierdzone doniesienia, że chińska armia jak dotąd nie wyraziła zainteresowania tym myśliwcem.