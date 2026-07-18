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Świat

Iran zawiesił wykonywanie porozumienia pokojowego z USA. Głos zabrał najwyższy przywódca

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Irańczycy w Polsce obawiają się, że reżim ajatollahów nie upadnie (na zdjęciu Teheran i Modżtaba Chamenei na wielkim billboardzie, 13.03.2026)
USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA
Stany Zjednoczone "dostaną lekcję nie do zapomnienia" - irańskie media podały, że tak oświadczył najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. Przedtem wiceszef irańskiej dyplomacji Kazem Gharibabadi mówił, że z powodu amerykańskich ataków, wdrożenie porozumienia pokojowego zostało wstrzymane.

Oświadczenie prezentowane jako wypowiedź Chameneiego odczytano w irańskiej telewizji państwowej. Najwyższy przywódca Iranu oznajmił, że "USA dopuszczają się ciągłych naruszeń porozumienia zawartego z Teheranem". Oznacza to - jak dodał - że "podpis Trumpa jest całkowicie bezwartościowy i pozbawiony wiarygodności".

"Zastraszanie, ambicje, by być hegemonem, i brutalność to nieodłączne elementy amerykańskiej doktryny" - głosi oświadczenie. Chamenei zarzucił w nim Waszyngtonowi, że stara się podsycać wojnę. Zagroził "lekcją nie do zapomnienia" ze strony - jak to ujął - "frontu oporu" i narodu irańskiego.

Modżtaba Chamenei nie był widziany publicznie od czasu, kiedy został wybrany na najwyższego przywódcę. Stało się to w marcu, po tym, jak w izraelskim nalocie zginął poprzedni najwyższy przywódca i jego ojciec, Ali Chamenei.

Rozejm de facto się skończył

Wcześniej w sobotę wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi powiedział w irańskiej telewizji państwowej, że Teheran zawiesił wykonywanie zobowiązań wynikających ze wstępnego porozumienia zawartego z USA. Winą obarczył Stany Zjednoczone, zarzucając im naruszanie rozejmu.

Gharibabadi oznajmił, że USA naruszyły zobowiązania wynikające z rozejmu i teraz Iran "już ich nie wdraża". Agencja Associated Press podkreśliła, że nie pojawiły się informacje na temat ewentualnych prób mediacji.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł, że kraje, w których stacjonują siły amerykańskie, "powinny spodziewać się odpowiedniej reakcji, jeśli ich terytorium zostanie wykorzystane do ataków na Iran".

Kolejna noc ataków na Iran
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Kolejna noc ataków na Iran

Wojna na Bliskim Wschodzie

Siły zbrojne USA wznowiły naloty na Iran 7 lipca, po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormuz. Wzajemne ostrzały zagrażają kruchemu porozumieniu, które podpisano 17 czerwca. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w nocy z piątku na sobotę, że podległe mu siły zakończyły siódmą z rzędu noc ataków na Iran, a ich celem były między innymi obiekty infrastruktury wojskowej, podziemne magazyny broni i obiekty związane z marynarką wojenną.

W sobotę najpoważniejszy w skutkach ostrzał irański dotknął Kuwejt. Uszkodzone wskutek ataku zostały kolejna elektrownia i odsalarnia wody w tym kraju.

IRGC ogłosił, że zaatakował znajdujące się w Kuwejcie amerykańskie centrum łączności oraz instalacje w porcie Al-Ahmadi, służące marynarce wojennej USA do tankowania paliwa.

W piątek dwóch żołnierzy USA zginęło, a jeden uznawany jest za zaginionego po ataku rakietowym i dronowym Iranu na bazę w Jordanii - poinformowało w sobotę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Cztery osoby zostały ranne.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
IranUSAKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódCieśnina OrmuzDonald Trump
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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