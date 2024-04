Niedoceniona "oś oporu". Tak rozpycha się na Bliskim Wschodzie

Maloney o sukcesie polityki zagranicznej ajatollahów

"Waszyngton nie zdołał stworzyć 'nowego Bliskiego Wschodu'" - powiedział w listopadzie 2023 r. najwyższy przywódca polityczno-duchowy Iranu Ali Chamenei. O ile plany Iranu co do przeprowadzenia islamskiej rewolucji w regionie nie doszły do skutku, to destabilizujące działania wspieranych przez Teheran bojówek świadczą o pewnym sukcesie polityki zagranicznej ajatollahów - ocenia Maloney.