Blinken o sytuacji w Mjanmie: wielokrotnie potępialiśmy straszliwą i powszechną przemoc

Antony Blinken rozmawiał w środę z przywódcami Malezji między innymi o wywieraniu nacisku na rządzących Mjanmą (dawną Birmą) generałów, poszanowaniu prawa na Morzu Południowochińskim i globalnym dostępie do szczepionek przeciwko COVID-19. Sekretarz stanu USA powtórzył, że Stany Zjednoczone są gotowe do współpracy z krajami całego regionu, by wprowadzać w życie wizję "wolnego, otwartego, połączonego, zamożnego, wytrzymałego i bezpiecznego" regionu Indo-Pacyfiku.